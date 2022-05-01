تراجع شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا بنسبة 27% منذ يناير

2022/05/01 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ألمانيا، الأحد، وهي إحدى الدول الأوروبية، الأكثر اعتماداً على روسيا في مجال الطاقة منذ ما قبل الحرب في أوكرانيا، أنها نجحت في الحد من هذا التوجه بشكل كبير، لا سيما بالنسبة للفحم والنفط.

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