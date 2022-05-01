متنبئ جوي يحدد موعد زوال الغبار تمامًا

2022/05/01 | 16:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاحد، ان تخف شدة الغبار ويبدأ بالزوال التدريجي من اجواء العاصمة بغداد ومدن الوسط والفرات التوسط خلال ساعات الليل.

وذكر عطية في تدوينة ان “موجة الغبار على مشارف مدينة البصرة ( اللون الوردي)، ومتوقع ان تخف شدة الغبار ويبدأ بالزوال التدريجي من اجواء العاصمة بغداد ومدن الوسط والفرات التوسط خلال ساعات الليل ليزول فجرا او صباح الاثنين”.

واضاف انه “بسبب تكرار الموجات من شمال غرب البلاد، أما مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة فمتوقع ان تتاثر بالغبار لاحقا ( واغلبها تأثر بالموجة) و يبدأ بالزوال خلال ساعات صباح الاثنين ليزول خلال نهار الاثنين تماما مع تواجد لبعض الغبار العالق في اجواء بعض المدن”.

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