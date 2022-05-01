إنَّها عمَّتُنَا النخلة

2022/05/01 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد مهدي عباس

يتطلب الحديث عن النخلة وأهميتها الى

وقفة تأمل ونظرة تمعن في قيمتها المادية

والمعنوية واستحضار شواهد التاريخ

والعودة الى الأمم السالفة التي عشقت

تلك الشجرة من دون غيرها من الأ

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