2022/05/01 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم عبد جاسم الزيدي

الجريمة أيّاً كان نوعها تبقى ظاهرة

اجتماعية تلحق الضرر بالمصالح

الأساسيَّة للمجتمع، وتلك المصالح تمثل

الحد الأدنى لاستقراره وتوازنه وبذلك

تختلف عن الأفعال الأخرى المخالفة

للقوا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعالجات القانونيَّة لظاهرة التسوّل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعالجات القانونيَّة لظاهرة التسوّل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).