2022/05/01 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مئات آلاف العمال يائسون بعيدهم العالمي: فساد مستشر واتحاد بلا رأفة أو ضمان (تقرير فيديو)

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