بالفيديو.. غرق حي التأميم في الموصل بسبب غزارة الأمطار

2022/05/01 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى

تسببت الامطار الغزيرة، اليوم الاحد، بغرق حي التأميم في مدينة الموصل بالكامل.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، "الامطار غطت شوارع مدينة حي التأميم في الموصل بشكل كامل ودخلت مياه الامطار الى منازل المواطنين وسط غياب الجهد الحكومي لسحب المياه".

وأضاف ان، "الغرق شل حركة المدينة بالكامل ومنع المواطنين من الخروج من منازلهم".

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