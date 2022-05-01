تقرير يتحدث عن المحادثات السعودية الايرانية على طاولة بغداد

2022/05/01 | 17:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأكثر من سبعة أشهر، تم تعليق المحادثات بين المسؤولين السعوديين والايرانيين.

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