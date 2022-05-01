صاحب المنزل الذي تعرض للقصف الإيراني يطالب بتعويض مالي ومعنوي

2022/05/01 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر صاحب المنزل الذي تعرض للقصف الإيراني في أربيل ( الشيخ باز البرزنجي) بياناً ، اليوم الأحد، يؤكد فيه بان مسوغات الهجوم باطلة ومعتمدة على معلومات مظللة.

وأضاف كلنا يقين بحصول خطأ جسيم في التقدير والمعلومات وهذا ما اكده تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن الاستهداف الصاروخي لمنزله.

ودعا الشيخ باز الحكومة العراقية للقيام بدورها في الدفاع عن سيادة البلاد وحماية الوطن وتوفير الامن له داخل بلده واعادة حقه المعنوي والمادي .

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