بزيادة 9٪.. مبيعات أبل تتجاوز التوقعات

2022/05/01 | 17:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أبل عن مبيعات بلغت 97.3 مليار دولار في الربع المالي الثاني، بزيادة 9٪ عن العام السابق.لتتصدر الشركة تقديرات وول ستريت في آخر ربع لها، وأعلنت عن واحدة من أقوى فترات الثلاثة أشهر في تاريخها، الخميس.

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