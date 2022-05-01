الأمم المتحدة: استمرار عمليات إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول

2022/05/01 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأمم المتحدة أن هناك عملية إجلاء جارية للأشخاص المتحصنين من مصنع للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تعرضت للقصف.

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