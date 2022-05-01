العراق يحقق اكثر من 10 مليارات دولار خلال شهر نيسان 2022 من بيع النفط

2022/05/01 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن

الإيرادات والصادرات لشهر نيسان

الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مجموع الصادرات

والايرادات المتحققة لشهر نيسان

الماضي، بحسب الاحصائية الاو

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