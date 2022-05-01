العائلة والدولة والمسؤوليّات الميّتة في التربية والتعليم

2022/05/01 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

هل تخلّتْ العائلة والدولة عن

مسؤوليّاتها الأخلاقيّة والتربوية (وإن

بحدّها الأدنى)، في مواجهة هذا التردّي

المريع في تعليم وتربية وثقافة جيلين

(على الأقل)، أي منذ عام 2

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