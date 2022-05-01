الصندوق والنفط والعراق ومُعدل النموّ الإقتصادي

2022/05/01 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

يقول السيد رئيس مجلس الوزراء :

"نجحنا خلال عامين من عمل الحكومة في

تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى

الدول العربية بحسب تقارير صندوق النقد

الدولي التي توقعت أن يص

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