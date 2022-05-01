نفط العراق يدر أكثر من 10 مليارات دولار خلال شهر واحد

2022/05/01 | 17:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط، الأحد، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وقالت الوزارة في بيان، إن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 101 مليون و390 ألفاً و662 برميلاً، بإيرادات بلغت 10.55 مليار دولار".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليوناً و100 ألف و42 برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و991 ألفاً و60 برميلاً".

وأشارت إلى أن "معدل الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و380 ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 104.091 دولارات".

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