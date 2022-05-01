أسابيع القحط النيابي تستمر.. لا جلسات لتحديد هوية الحكومة وسياسيون يتحدثون عن مفاجأة تعقب العيد بالعراق - عاجل

2022/05/01 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن النائب عبد الامير المياحي، اليوم الاحد، عن أن جلسات البرلمان المقبلة وجدول أعمال البرلمان ستعود بعد عطلة عيد الفطر المبارك مبينا ان الجمود والشلل السياسي قد تسبب نوعا ما بعدم عقد الجلسات.

وقال المياحي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "مايحصل بعدم وجود توافق سياسي حول منصب رئيس الجمهورية والوزراء يجب ان لايكون عائقا أمامنا بشأن بدء عقد الجلسات وتمرير القوانين المهمة التي تخدم المجتمع".

وبين أن "من بين تلك القوانين هو قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي وبتالي فأن مسألة عدم التوافق يجب ان لاترتبط بجلسات البرلمان خصوصا تلك المتعلق جدول أعمالها بقوانين لا علاقة لها بتمرير رئيس الجمهورية او غيرها لان هذا الأمر يحتاج توافق سياسي لكن مشاريع القوانين التي وصلت بالفترة السابقة من الحكومة يجب علينا السعي لتمريرها".

وتابع: "نحن في بداية عمر البرلمان وعليه يجب ان تكون البداية قوية تعطي مبدأ التفاؤل داخل المواطنين بأن البرلمان واعضائه الذين وصلوا بأصوات الشعب إلى قبة البرلمان هم ممثلين حقيقيين لهم".

هذا ولم يعقد البرلمان منذ فترة ليست بالقصير اي جلسة له وسط خلاف سياسي على منصبي رئيس الجمهورية والوزراء.

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