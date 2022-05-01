2022/05/01 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مراسل (بغداد اليوم) بحدوث هزة ارضية في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية.

وفي وقت سابق من اليوم، ضربت هزة أرضية محافظة واسط بقوة 3.5 تبعد 9كم شمال غرب قضاء بدره في الساعة 3:36:51.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية في قضاء جمجمال بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية في قضاء جمجمال بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).