تحديد موعد زوال العاصفة الحمراء من بغداد والمحافظات

2022/05/01 | 17:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة فمتوقع ان تتاثر بالغبار لاحقا .

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