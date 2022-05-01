الصليب الأحمر: عملية جارية لنقل أشخاص من مصنع

2022/05/01 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إن اللجنة تعمل مع الأمم المتحدة في عملية جارية لنقل الأشخاص في ماريوبول ومصنع آزوفستال للحديد المحاصر.

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