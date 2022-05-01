الفتح: وجود الحشد سيفشل المخططات الخارجية

2022/05/01 | 17:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أعتبر عضو تحالف الفتح خالد السراي، الأحد، وجود الحشد الشعبي والقوات المؤمنة بفتوى المرجعية بانه سيفشل جميع المخططات التي يراد بها جر العراق إلى السياسة الخارجية وإتباع بعض دول الجوار، فيما أكد أن محاولات بعض الشخصيات السياسية لفصل الحشد العشائري عن الحشد الشعبي ستبوء بالفشل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا […]

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