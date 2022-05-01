عيد العمال.. منار العبيدي

2022/05/01 | 17:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي:

تتوالى التهاني من المسؤولين بعيد العمال وتناسوا

١- اكثر من ١٨ الف معمل ومصنع وورشة متوقفة عن العمل وسرحت عمالها جميعا

٢- ٩٠٪ من العمالة اليوم عمالة عشوائية غير منظمة بقانون ولا حقوق عمل ولا ضمان اجتماعي او مهني لحمايتهم

٣-ضغط العمالة الاجنبية في مختلف القطاعات يتصدرها القطاع النفطي حرم الاف العراقيين من فرصة العمل

٤-تراجع الخبرات المهنية نتيجة تراجع مستويات المعاهد الفنية والتخصصات القادرة على انتاج عمالة فنية متطورة

العمال لا تحتاج الى تهنئة بيوم العمال تحتاج الى حقوق تمنحهم الامان والطمانينة ليهنؤا كل يوم

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