تركيا.. اعتقال عشرات الأشخاص خلال احتفالات عيد العمال

2022/05/01 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتُقل العشرات، الأحد، في اسطنبول خلال احتفالات عيد العمال، بعد ستة أيام من إدانة عثمان كافالا، وسبعة نشطاء آخرين في المجتمع المدني التركي بتهمة السعي إلى قلب نظام الحكم.

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