عيدٌ، بعد مذبحة - التضامن -! - فلورنس غزلان

2022/05/01 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلورنس_غزلان يصرخ الخَبر وتأتي الصور بكل ماتحمله من فجيعة للقلب والعقل البشري، لتشير لنا أن أحاسيسنا تبلدت أو ماتت في مهد التناسل اليومي لمجازر " ابن العار الأسدي" وحلفاءه من البرابرة...انسدل الستار على الرماد والموت، وارتفعت شارات النصر تفقأ العيون محيلة المشاعر الإنسانية إلى وهج التوحش والانعتاق من جلدِ حسبناه يشبهنا!...حتى البيوت الخَرِبة تستسلم وتسجد بصمت لأرواحٍ بريئة تُسفح دماؤها من أجل الانتقام، " إ ......





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