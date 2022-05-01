في ذكراها الثالثة مليونية مجزرة الاعتصام - تاج السر عثمان

2022/05/01 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ١ رغم القمع الوحشي خرجت مليونية مجزرة فض الاعتصام في ٢٩ رمضان في ذكراها الثالثة..



والرافضة للانقلاب والتسوية تحت شعارات لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة ولا تسوية..والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل..



والقصاص للشهداء..



الخ فقد دعت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم ولجان المقاومة الموقعة على ميثاق سلطة الشعب في الولايات وحددت وجهتها..



كشفت المواكب زيف حدي ......





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