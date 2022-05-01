النجف الأشرف والأنبار تسجلان 93 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

2022/05/01 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع- حيدر فرمانالأنبار- واع- أحمد الدليمياستقبلت مستشفيات محافظتي النجف الأشرف والأنبار، اليوم الأحد، 93 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت معظم محافظات العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "مستشفيات النجف الاشرف استقبلت 63 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية"، مبينا أن "اغلب الحالات تلقى العلاج اللازم وخرج متحسنا".من جانب آخر أكد مدير إعلام صحة محافظة الانبار انس قيس العاني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشفى القائم استقبل 8 حالات اختناق، فيما استقبل مستشفى هيت 22 حالة اختناق الى الان، جراء العاصفة الترابية وهم حالياً يتلقون العناية الطبية اللازمة".

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