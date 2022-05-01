وزير سابق يتهم المسؤولين بما يشهده العراق من مشكلات مناخية

2022/05/01 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهم وزير الموارد المائية العراقي السابق حسن الجنابي، اليوم الاحد، المسؤولين في الدولة بما يشهده العراق من مشكلات مناخية، واصفا التغيير المناخي بـ”الكذبة”.وقال الجنابي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “مدى الرؤية حاليا أقل من خمسين متراً، (واليعرف والمايعرف)، خاصة من المسؤولين، يتهم (التغير المناخي) دون أدنى سند”، مشيرا ان “المسؤولين […]

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