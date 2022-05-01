العواصف الترابية تتسبب باكثر من 600 حالة اختناق في بغداد

2022/05/01 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر طبي، اليوم الاحد، بتسجيل اكثر من 600 حالة اختناق في العاصمة بغداد بسبب العاصفة الترابية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المؤسسات الصحية في جانبي الرصافة والكرخ ومدينة الطب استقبلت العديد من حالات الاختناق".

وأضاف ان "اكثر من 600 حالة اختناق دخلت المؤسسات الصحية منذ الصباح وحتى الان والعدد بازدياد"، مشيرا الى ان "اغلب حالات الاختناق هم من الأطفال وكبار السن وأصحاب الامراض الصدرية".

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