الملياردير الأمريكي وارن بافيت: سوق الأسهم أشبه بـ

2022/05/01 | 18:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرزت شركة بيركشاير هاثاواي للملياردير الأمريكي وارين بافيت مكاسب كبيرة حتى الآن هذا العام.لكن أحد أعظم المستثمرين في كل العصور لم يكن على استعداد لإعلان نفسه عبقريًا في الاستثمار خلال الاجتماع السنوي للمساهمين السبت.

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