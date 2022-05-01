2022/05/01 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع الروسية تعلن إجلاء 80 مدنيا من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

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