2022/05/01 | 18:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأحد، بأن وفد الكونغرس الرسمي الذي تقوده سافر إلى كييف لإرسال "رسالة واضحة للعالم مفادها أن أمريكا تقف إلى جانب أوكرانيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيارتها زيلينسكي في كييف.. بيلوسي: أمريكا تقف إلى جانب أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيارتها زيلينسكي في كييف.. بيلوسي: أمريكا تقف إلى جانب أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).