الاقتصاد السعودي ينمو بأسرع وتيرة منذ 2011

2022/05/01 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نما الاقتصاد السعودي في الربع الأول من العام الجاري بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، بحسب وكالة بلومبيرغ.

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