الميناء يسمي علي وهاب مدرباً جديداً

2022/05/01 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تعاقد نادي الميناء بكرة القدم، اليوم الأحد، مع المدرب علي وهاب خلفاً للمدرب هاتف شمران لقيادة الفريق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "ادارة الفريق تعاقدت رسميا مع المدرب الكروي علي وهاب لاستكمال مباريات الدوري خلفا للمدرب هاتف شمران".ويواصل فريق الميناء تقديم مستوياته المتراجعة في دوري الكرة الممتاز، حيث يتربع في وصافة قاع ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة".

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