مرجع ديني يعلن يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر

2022/05/01 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن المرجع الديني كمال الحيدري، اليوم الأحد، ان يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر.

وقال مكتب الحيدري الإعلامي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "المرجع الديني كمال الحيدري اعلن ان يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك".

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