عيد العمال.. - حكمت الحاج

2022/05/01 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج قصيدة: لويز غلوك.



ترجمة: حكمت الحاجإنه بالضبط عام واحد منذ وفاة والدي.كان الجو حارا العام الماضي.في الجنازة، تحدث الناس عن الطقس.



لقد كان الجو حارًا بشكل غير اعتيادي لمثل هذا الموسم.



الطقس بارد هذا العام.



نحن فقط الآن، العائلة المصغرة مع بعضنا.



وفي أحواض الزهور، ثمة خطوط من البرونز والنحاس.



أمام المنزل، كانت ابنة أخي، كما فعلت العام ......





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