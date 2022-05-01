عاصفة ترابية تضرب العراق.. وتعليق حركة الملاحة الجوية في مطارين

2022/05/01 | 19:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت عاصفة ترابية محافظات عراقية، إضافة إلى العاصمة بغداد، الأحد، فيما أصيب العشرات بحالة من الاختناق جراء العاصفة.

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