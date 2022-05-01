أقمار التجسس التجارية تغير شكل الحرب في أوكرانيا

2022/05/01 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامن هجوم روسيا، على جارتها أوكرانيا، مع طفرة في عدد وتطور أقمار المراقبة التجارية، التي وصل عددها إلى المئات، ما يمنح كييف الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية التي كانت في يوم من الأيام مجالًا لعدد قليل من الحكومات.

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