بالصور.. (واع) توثق حركة التبضع في الأسواق قبل العيد

2022/05/01 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- تصوير: صفاء علوانوثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع) أجواء الأسواق وحركة التبضع قبل العيد، حيث ينشط البغداديون لشراء الملابس لهم ولأبنائهم وبناتهم، فضلاً عن حاجيات أخرى كالحلويات والهدايا.

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