لم شتات البيت الشيعي بهذا التوقيت.. حليف الثلاثي الكردستاني يكشف عن أهم حراك سياسي

2022/05/01 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الأحد، أن حزبه سيطلق مبادرة بعد العيد للخروج من الأزمة السياسية، للم شتات البيت الشيعي.وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نقطة الخلاف الآن هي داخل البيت الشيعي، وليس داخل البيت الكردي، باعتبار المكون الشيعي يشكل الأغلبية داخل البرلمان، وحتى لو اتفق الكرد على رئاسة الجمهورية فسيبقى الخلاف بشأن الكتلة الأكبر ورئاسة الوزراء".وأضاف أن "الحزب الديمقراطي يسعى لتقريب وجهات النظر داخل البيت الشيعي، وتحديدا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وسيطلق مبادرة من زعيم الحزب مسعود بارزاني للتواصل بين تلك الأطراف".

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