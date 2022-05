2022/05/01 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي الكآبة والسعادة! تكلمت في الحلقة السابقة عن مفهوم فرويد للحداد (الحزن العادي بفقدان شخص او شيئ عزيز او فكرة مجردة بديلة مثل فقدان الوطن او الحرية), والكآبة.



حسب فرويد, هنالك فرق واحد لا غير بين الحزن العادي في الحداد ومرض الكآبة-الميلانكوليا كما سميت وقتها.



In the clinical picture of melancholia, dissatisfaction with the ego on moral grounds is the most outstanding feature.



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 9 - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 9 - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).