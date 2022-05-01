واقع الحركة العمالية في العصر العولمي - كوسلا ابشن

2022/05/01 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كوسلا_ابشن هيمنة النظام الامبريالي على السوق العالمي, وإرتباط الإقتصاديات الضعيفة و المتخلفة بالتبعية البنيوية للنظام الرأسمالي الإمبريالي, إزداد من التناقض بين الرأسمال و العمل الى اقصى حد مما آثر بشكل كبير على المصالح الحيوية للقوى الشغيلة.



الإستغلال الوحشي للشغيلة بهدف الحصول على الارباح الطائلة, إستمد قوته من قوانين السلطة القهرية التي تدوس على جميع حقوق الإنسان.



قد أوصل الجشع الإمبريالي, العالم الى حرو ......





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