تناول التمر باللبن صباح أول أيام العيد.. نصائح لصحة الجهاز الهضمي

2022/05/01 | 19:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول قطعة أو اثنتين على الأكثر من حلوى العيد.

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