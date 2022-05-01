2022/05/01 | 20:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتزع ميلان فوزا قاتلا من أمام ضيفه فيورنتينا، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.وتواجه الفريقان على ملعب سان سيرو، في إطار لقاءات الأسبوع 35 من الدوري الإيطالي.وأحرز البرتغالي رفائيل لياو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.بهذا الفوز، واصل ميلان انفراده بصدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 77 نقطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميلان يهزم فيورنتينا ويعزز صدارته للدوري الايطالي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميلان يهزم فيورنتينا ويعزز صدارته للدوري الايطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).