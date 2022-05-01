إيفرتون يهزم تشيلسي.. توتنهام يقترب من التأهل لأبطال أوروبا

2022/05/01 | 20:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز إيفرتون حظوظه بالبقاء في الدوري الإنكليزي لكرة القدم وتوتنهام بمقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوز الأوّل الصعب على ضيفه تشلسي 1-صفر والثاني على ضيفه ليستر سيتي 3-1 الأحد، وذلك ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.

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