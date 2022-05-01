محافظة عراقية تمنع دخول المواشي لمنع انتشار الحمى النزفية

2022/05/01 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

افاد مصدر حكومي في واسط، اليوم الاحد، بمنع دخول دخول المواشي بكافة أنواعها الى المحافظة لمنع انتشار مرض الحمى النزفية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الحكومة المحلية أصدرت قراراً بمنع دخول المواشي بكافة أنواعها الى المحافظة لمنع انتشار مرض الحمى النزفية".

وسجلت عدة محافظات عراقية إصابات عديدة بمرض الحمى النزفية.

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