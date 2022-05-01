لياو يكرر رقم رونالدو بالكالتشيو

2022/05/01 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

حقق ميلان فوزا مهما على حساب نظيره فيورنتينا، بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، في منافسات الأسبوع 35 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل البرتغالي رفائيل لياو، جناح ميلان، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82، ليقود فريقه لفوز صعب للغاية على حساب فيورنتينا، ويقرب فريقه أكثر من لقب الاسكوديتو هذا الموسم.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن لياو أصبح خامس برتغالي يتمكن من تسجيل 10 أهداف أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإيطالي.

وأضافت أن هناك أربعة لاعبين سبقوا رفائيل لهذا الرقم، وهم كريستيانو رونالدو، روي باروس، روي كوستا وبيتو.

وقالت الشبكة إن رفائيل لياو هو أول لاعب يحقق هذا الرقم قبل أن يتم عامه الـ 23.

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