حال تشكيل الحكومة بهذه الصيغة.. الصدر يعلن الذهاب للمعارضة في العراق - عاجل

2022/05/01 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، عن استعداد الكتلة الصدرية للذهاب الى المعارضة.

وقال العبيدي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم): "إذا شكلت الأحزاب الأخرى الحكومة بدوننا، سنصبح معارضة وسنستقبلها بروح رياضية".

وأضاف أن "هناك ضغوطا على الأطراف في التحالف الثلاثي من داخل العراق وخارجه، لكن علاقتنا قوية".

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