ايفرتون يهزم تشيلسي ويوقف تقدمه في البريميرليج

2022/05/01 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أنعش إيفرتون حظوظه في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه تشيلسي بهدف نظيف مساء الأحد.ولعب الفريقان ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليج.وسجل ريتشارلسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.وارتفع رصيد إيفرتون بهذا الفوز إلى 33 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين وراء ليدز يونايتد وبيرنلي، بيد أنه […]

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