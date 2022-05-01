سقوط عدد من الصواريخ في الموصل

2022/05/01 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاحد، بسقوط عدد من الصواريخ في الموصل بمحافظة نينوى.

يتبع..

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