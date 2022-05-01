توب 5: إجلاء

2022/05/01 | 20:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من العاصفة الترابية التي ضربت العراق، وزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى كييف، وعمليات الإجلاء الجارية للمدنيين المحاصر في مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول، مرورًا بتحقيق قناة السويس أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، وصولا إلى التفاعل مع ما نقله مرزوق الغانم على لسان الملك سلمان...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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