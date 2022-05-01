تسجيل 358 حالة اختناق جديدة في 4 محافظات

2022/05/01 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى- واع- ثائر هاديواسط- واع- دانيال قاسمصلاح الدين- واع- فليح العبيديالأنبار – واع – أحمد الدليميسجلت محافظات واسط وديالى وصلاح الدين والأنبار، 358 حالة اختناق جديدة جراء العاصفة الترابية.وقال مدير صحة واسط جبار الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشفيات الكوت سجلت 100 حالة تلقت العلاج وغادرت المستشفى".فيما أفاد مستشفى الشهيد فيروز العام في قضاء الحي بمحافظة واسط باستقباله 7 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية.وسجلت مستشفيات ديالى 84 حالة اختناق وفقاً لما أكده مدير إعلام صحة المحافظة فارس العزاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأعلن مدير صحة صلاح الدين رائد الجبوري في تصريح لـ (واع)، "تسجيل 152 حالة اختناق جراء العاصفة حتى مساء اليوم".وأكد مدير إعلام صحة الأنبار قيس العاني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) "تسجيل 15 حالة اختناق جديدة في مستشفى الفلوجة التعليمي".وفي وقت سابق، سجلت محافظة النجف 63 حالة اختناق، فيما أعلنت صحة الأنبار تسجيل 53 حالة، وأكدت صحة ميسان تسجيل 4 حالات فقط.

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