متحدث الصدر يلوح بذهاب التيار الصدري نحو المعارضة

2022/05/01 | 21:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم

التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد 1

ايار 2022، عن استعداد الكتلة الصدرية

للذهاب الى المعارضة.





وقال العبيدي في تصريح صحفي: إذا شكلت

الأحزاب الأخرى الحكومة بدوننا، س

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